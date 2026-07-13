Суда скрывают свои маршруты из-за угрозы атак

Обострение противостояния между США и Ираном существенно изменило судоходство в Ормузском проливе – одном из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. По данным Bloomberg, все больше судов проходят этот участок с выключенными транспондерами, из-за чего их местонахождение невозможно отследить с помощью системы автоматической идентификации (AIS).

В частности, в воскресенье все шесть танкеров и грузовых судов, прошедших через Ормузский пролив, сделали это в так называемом "темном режиме". В течение нескольких предыдущих дней количество таких скрытых проходов даже превысило число судов, которые двигались с включенными транспондерами. Стоит отметить, что россияне прекратили судоходство по каналу, соединяющему реку Дон и Азовское море, поскольку силы беспилотных систем Украины держат акваторию под огневым контролем.

В то же время в понедельник системы мониторинга вообще не зафиксировали открытых проходов через пролив. При этом суда появлялись уже по разные стороны Ормузского пролива, что свидетельствует: они пересекли его без передачи сигналов о своем местонахождении.

Причиной такого поведения стали взаимные удары США и Ирана, а также споры о том, кто фактически контролирует судоходство в регионе.

Почему "темные" проходы стали новой нормой

Ранее значительная часть международных судов пользовалась южным маршрутом вдоль побережья Омана, который поддерживали США. Однако после серии атак иранских сил на суда именно на этом направлении движение практически прекратилось.

Альтернативой остается северный маршрут, проходящий ближе к территориальным водам Ирана. Однако он также сопряжен с рисками: судовладельцы могут столкнуться с дополнительными требованиями со стороны Тегерана или даже с возможными санкционными последствиями со стороны США.

Практика "темных" проходов активно используется еще с середины апреля. Тогда Объединенные Арабские Эмираты начали экспортировать нефть танкерами с выключенными транспондерами. Именно это частично помогло избежать более масштабного дефицита нефти на мировом рынке на начальном этапе конфликта.

Ситуация остается напряженной. Иран заявляет, что проход через Ормузский пролив возможен только после получения разрешения от иранской стороны, тогда как Центральное командование США настаивает на том, что международное судоходство должно оставаться свободным. За последнюю неделю иранские силы провели как минимум четыре атаки на судна, которые двигались вблизи побережья Омана, что еще больше повысило риски для мировой торговли энергоносителями.