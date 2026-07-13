Судна приховують свої маршрути через загрозу атак

Загострення протистояння між США та Іраном суттєво змінило судноплавство в Ормузькій протоці – одному з найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою. За даними Bloomberg, дедалі більше суден проходять цю ділянку із вимкненими транспондерами, через що їхнє місцеперебування неможливо відстежити за допомогою системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Зокрема, у неділю всі шість танкерів і товарних суден, які пройшли Ормузькою протокою, зробили це у так званому "темному режимі". Протягом кількох попередніх днів кількість таких прихованих проходів навіть перевищила число суден, які рухалися з увімкненими транспондерами. Варто зазначити, що росіяни припинили судноплавство по каналу, який з'єднує річку Дон та Азовське море, адже сили безпілотних систем України тримають акваторію під вогневим контролем.

Водночас у понеділок системи моніторингу взагалі не зафіксували відкритих проходів через протоку. Водночас судна з'являлися вже по різні боки Ормузької протоки, що свідчить: вони перетнули її без передачі сигналів про своє місцеперебування.

Причиною такої поведінки стали взаємні удари США та Ірану, а також суперечки щодо того, хто фактично контролює судноплавство в регіоні.

Чому "темні" проходи стали новою нормою

Раніше значна частина міжнародних суден користувалася південним маршрутом уздовж узбережжя Оману, який підтримували США. Однак після серії атак іранських сил на судна саме на цьому напрямку рух практично припинився.

Альтернативою залишається північний маршрут, який проходить ближче до територіальних вод Ірану. Проте він також пов'язаний із ризиками: судновласники можуть зіткнутися з додатковими вимогами з боку Тегерана або навіть із можливими санкційними наслідками з боку США.

Практика "темних" проходів активно використовується ще з середини квітня. Тоді Об'єднані Арабські Емірати почали експортувати нафту танкерами із вимкненими транспондерами. Саме це частково допомогло уникнути більш масштабного дефіциту нафти на світовому ринку на початковому етапі конфлікту.

Ситуація залишається напруженою. Іран заявляє, що прохід Ормузькою протокою можливий лише після отримання дозволу від іранської сторони, тоді як Центральне командування США наполягає, що міжнародне судноплавство має залишатися вільним. За останній тиждень іранські сили атакували щонайменше чотири судна, які рухалися поблизу узбережжя Оману, що ще більше підвищило ризики для світової торгівлі енергоносіями.