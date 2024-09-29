Пенсія за 15 років стажу

Особи, які напрацювали 15 років стажу та досягли 65-річного віку, можуть отримувати пенсію від 2 361 гривні, повідомляють у ПФУ.

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Максимальна сума виплат може становити 23 610 гривень.

Зауважте! Розмір пенсійних виплат залежить не лише від стажу, а й від середньої заробітної плати.

Якщо ж особа не має навіть 15 років стажу, їй призначать спеціальну соціальну допомогу. Її сума визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, що втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім'ї за останні шість місяців, але не перевищує 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

До речі! Ці виплати переглядаються кожні шість місяців.