Как украинцы экономят электроэнергию

Данные опроса Социологической группы "Рейтинг", свидетельствуют о том, что только 4% опрошенных украинцев не пытается экономить электроэнергию.

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Около 83% опрошенных поддержали бы внедрение денежной компенсации за уменьшение потребления электроэнергии. Это могло бы стимулировать население к дальнейшему сбережению света. Лишь 15% не поддержали бы такую инициативу.

Обратите внимание! За внедрение механизма чаще голосовали старшие люди.

Лишь 1% украинцев оплачивают счета за электроэнергию несвоевременно. Другие 93% опрошенных всегда все оплачивают в сроки, а 6% оплачивает счета вовремя время от времени.

Напомним! Этот опрос был проведен 20-23 сентября 2024 года среди 1 000 респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.