Як українці економлять електроенергію

Дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", свідчать про те, що лише 4% опитаних українців не намагається економити електроенергію.

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Близько 83% опитаних підтримали б впровадження грошової компенсації за зменшення споживання електроенергії. Це могло б стимулювати населення до подальшого заощадження світла. Лише 15% не підтримали таку ініціативу.

Зверніть увагу! За впровадження механізму частіше голосували старші люди.

Лише 1% українців сплачують рахунки за електроенергію невчасно. Інші 93% опитаних завжди все оплачують в терміни, а 6% сплачує рахунки вчасно час від часу.

Нагадаємо! Це опитування було проведене 20-23 вересня 2024 року серед 1 000 респондентів. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.