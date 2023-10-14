Украина и Румыния договорились об урегулировании зернового вопроса. Постановление об импорте четырех видов агропродукции уже утверждено в Румынии.
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Импорт будет ограничен
Правительство Румынии сообщило, что проверяет механизм защиты местных фермеров и производителей от украинского зерна.
Механизм, согласованный с украинскими коллегами, позволит импорт ограниченного количества зерна только по лицензии, и только для наших аграриев и переработчиков, нуждающихся в пополнении запасов,
– сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.
Он также сказал, что его страна поддерживает Украину в вопросах транзита зерна, но, прежде всего, они хотят защищать своих фермеров.
Импортировать будут пшеницу, кукурузу, подсолнечники и сою из Украины, но только на основании лицензии, полученной от министерства сельского хозяйства Румынии.
Импорт украинского зерна: последние новости
- Несколько стран Европы отказались снимать запрет на импорт украинского зерна, несмотря на рекомендации Еврокомиссии. В том числе и Румыния. Поэтому Украина подала иск в мировую торговую организацию, однако сейчас он на паузе. Украина искала пути разрешения "зернового спора".
- Одна из стран, не снявшая запрет, ближайшая союзница Украины по борьбе против России, а именно Польша. Президент страны Анджей Дуда довольно резко высказался о проблеме и назвал Украину "потопающим", однако позже он отметил, что дипломатического конфликта нет.
- В то же время Украина, Литва и Польша договорились перенести проверку украинского зерна с украинско-польской границы. Украинская сторона объяснила, что это ускорит транзит по территории Польши. Глава Минагрополитики Украины Николай Сольский заявил, что перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт предложила Украина.