Какая цена пенсионного стажа в Украине

В Украине докупить необходимый стаж могут лица старше 16 лет, в частности те, кто проживают за рубежом, но планируют получать пенсию в Украине. Также такая опция может заинтересовать лиц предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии, или тех, кто имеет низкий уровень официального дохода, но надеется увеличить размер своей пенсии в будущем.

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Однако для того, что засчитать полный месяц страхового стажа необходимо оплатить как минимум минимальный страховой взнос, который с 1 апреля составляет 1 760 гривен. В Украине он рассчитывается по формуле: минимальная заработная плата умноженная на 22%. Таким образом, если растет минималка, растет и стоимость страхового взноса.

Как приобрести стаж

Уплата добровольных взносов осуществляется по желанию лица. Пенсионер может самостоятельно определять частоту и размер взносов в зависимости от собственных возможностей. При этом, можно делать добровольные взносы как на свой счет, так и в пользу другого лица.

Для приобретения страхового стажа не нужно посещать государственные учреждения: сейчас достаточно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования с Пенсионным фондом Украины