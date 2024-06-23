Яка ціна пенсійного стажу в Україні

В Україні докупити необхідний стаж можуть особи старше 16 років, зокрема ті, хто проживають за кордоном, але планують отримувати пенсію в Україні. Також така опція може зацікавити осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії, або ж тих, хто має низький рівень офіційного доходу, але сподівається збільшити розмір своєї пенсії у майбутньому.

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Однак для того, що зарахувати повний місяць страхового стажу необхідно сплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який з 1 квітня становить 1 760 гривень. В Україні він розраховується за формулою: мінімальна заробітна плата помножена на 22%. Таким чином, якщо зростає мінімалка, зростає і вартість страхового внеску.

Як придбати стаж

Сплата добровільних внесків здійснюється за бажанням особи. Пенсіонер може самостійно визначати частоту та розмір внесків залежно від власних можливостей. При цьому, можна робити добровільні внески як на свій рахунок, так і на користь іншої особи.

Для придбання страхового стажу не потрібно відвідувати державні установи: нині достатньо укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з Пенсійним фондом України