Как рынок отреагировал на "скачок" доллара

Руководитель казначейского департамента Unex Bank Анна Золотько отмечает, что объем интервенций Национального банка, который уменьшился на предыдущей неделе, снова увеличился до 898 миллионов долларов.

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Максимальные котировки были достигнуты в четверг, когда курс доллара США достиг 40,80 гривны за доллар, что частично было вызвано решением НБУ о снижении учетной ставки.

Анна Золотько Руководитель казначейского департамента Unex Bank Большинство финансистов прогнозировали именно такой шаг от регулятора, однако рост фундаментального давления на ценовую стабильность оставляли достаточно пространства для сомнений. Поэтому для части рынка снижение учетной ставки стало неожиданным и могло временно усилить спрос на валюту.

Что будет с курсом в дальнейшем

Однако к пятнице котировки на валютном рынке уже отступили от пиковых значений и рынок закрыл неделю на отметках 40,66-40,70 гривны за доллар.

На наличном рынке отклик на колебания курса на рынке был сдержанным.

И в течение всей недели стоимость наличного доллара колебалась в узком коридоре 40,80-41,0 гривны за доллар. Отмечу также, что спрос на валюту на наличном рынке после всплеска в предыдущие две недели ощутимо сократился,

– добавляет Анна Золотько.

На эту неделю Золотько прогнозирует умеренное снижение спроса на иностранную валюту во всех сегментах рынка и относительную стабильность, считая, что курс американского доллара в наличном сегменте будет колебаться от 40,7 до 41,3 гривны за доллар.

Какой сейчас курс доллара

Курсы валют в банках и на рынках

По состоянию на утро 17 июня, согласно информации от "Минфина", средний курс покупки наличного доллара в банках составляет 40,52 гривны (рост на 2 копейки от 14 июня), а продажи – 41,05 гривны (рост на 5 копеек).

Покупка наличного евро в банках происходит в среднем за 43,56 гривны (снижение на 4 копейки), а продажа – за 44,30 гривны (снижение на 10 копеек).

На черном рынке

На черном рынке средние курсы покупки доллара составляют 40,96 гривны (рост на 1 копейку), тогда как продажи – 41,06 гривны (также рост на 1 копейку).

Евро покупают за 44,15 гривны (снижение на 12 копеек), а продают за 44,30 гривны (снижение на 20 копеек).

Курсы в обменниках