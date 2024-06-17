Як ринок відреагував на "стрибок" долара

Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Анна Золотько зазначає, що обсяг інтервенцій Національного банку, який зменшився попереднього тижня, знову збільшився до 898 мільйонів доларів.

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Максимальні котирування було досягнуто в четвер, коли курс долара США досяг 40,80 гривні за долар, що частково було викликано рішенням НБУ про зниження облікової ставки.

Анна Золотько Керівниця казначейського департаменту Unex Bank Більшість фінансистів прогнозували саме такий крок від регулятора, проте зростання фундаментального тиску на цінову стабільність залишали достатньо простору для сумнівів. Відтак для частини ринку зниження облікової ставки стало неочікуваним й могло тимчасово посилити попит на валюту.

Що буде з курсом надалі

Однак до п'ятниці котирування на валютному ринку вже відступили від пікових значень і ринок закрив тиждень на позначках 40,66-40,70 гривні за долар.

На готівковому ринку відгук на коливання курсу на ринку був стриманим.

І протягом всього тижня вартість готівкового долара коливалася у вузькому коридорі 40,80-41,0 гривні за долар. Відзначу також, що попит на валюту на готівковому ринку після сплеску в попередні два тижня відчутно скоротився,

– додає Анна Золотько.

На цей тиждень Золотько прогнозує помірне зниження попиту на іноземну валюту у всіх сегментах ринку і відносну стабільність, вважаючи, що курс американського долара у готівковому сегменті коливатиметься від 40,7 до 41,3 гривні за долар.

Який нині курс долара

Курси валют у банках і на ринках

Станом на ранок 17 червня, згідно з інформацією від "Мінфіну", середній курс купівлі готівкового долара в банках становить 40,52 гривні (зростання на 2 копійки від 14 червня), а продажу – 41,05 гривні (зростання на 5 копійок).

Купівля готівкового євро в банках відбувається в середньому за 43,56 гривні (зниження на 4 копійки), а продаж – за 44,30 гривні (зниження на 10 копійок).

На чорному ринку

На чорному ринку середні курси купівлі долара складають 40,96 гривні (зростання на 1 копійку), тоді як продажу – 41,06 гривні (також зростання на 1 копійку).

Євро купують за 44,15 гривні (зниження на 12 копійок), а продають за 44,30 гривні (зниження на 20 копійок).

Курси в обмінниках