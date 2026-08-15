Как можно увеличить пенсию после 60 лет

Одного лишь достижения пенсионного возраста недостаточно, чтобы определить, какой вариант выплаты будет более выгодным. Для человека с инвалидностью, большим страховым стажем и статусом члена семьи погибшего военнослужащего могут быть доступны сразу несколько вариантов перерасчета.

В частности, если человек уже достиг 60 лет и имеет необходимый страховой стаж, одним из вариантов является переход с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту. При определенных условиях это позволяет получать пенсию в размере 100% пенсии по возрасту, напоминает Пенсионный фонд.

Интересно! Несмотря на это, увольняться с работы сразу необязательно. Если после последнего перерасчета пенсии у человека есть не менее двух лет страхового стажа, он может подать заявление о переводе на пенсию по возрасту. При этом автоматические апрельские перерасчеты для работающих пенсионеров в эти два года не учитываются.

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В таком случае расчет может проводиться с применением актуального показателя средней заработной платы. Если обратиться в 2026 году, применяется показатель 17 482,87 гривны. При обращении в январе 2027 года ожидается показатель около 20 000 гривен.

Из-за этого размер пенсии в отдельных случаях может существенно увеличиться. Однако универсального правила нет: перед переходом стоит попросить Пенсионный фонд произвести расчет по различным вариантам и сравнить будущие выплаты.

Что дает статус члена семьи погибшего военнослужащего

Отдельно необходимо учитывать, имеет ли человек статус члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины. Такой статус может влиять на размер пенсионной выплаты и право на адресную помощь.

Напоминаем, что с 1 марта 2026 года для отдельных получателей пенсий в случае потери кормильца предусмотрена адресная помощь в размере до 12 810 гривен. Если общий размер пенсии с учетом предусмотренных законом доплат не достигает этой суммы, государство доплачивает разницу.