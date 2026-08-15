Як можна збільшити пенсію після 60 років

Самого досягнення пенсійного віку недостатньо, щоб визначити, який варіант виплати буде вигіднішим. Для людини з інвалідністю, великим страховим стажем і статусом члена сім'ї загиблого військовослужбовця можуть бути доступні одразу кілька варіантів перерахунку.

Зокрема, якщо людина вже досягла 60 років і має необхідний страховий стаж, одним із варіантів є перехід із пенсії по інвалідності на пенсію за віком. За певних умов це дозволяє отримувати пенсію у розмірі 100% пенсії за віком, нагадує Пенсійний фонд.

Цікаво! Попри це, звільнятися з роботи одразу необов'язково. Якщо після останнього перерахунку пенсії людина має щонайменше два роки страхового стажу, вона може звернутися із заявою про переведення на пенсію за віком. При цьому автоматичні квітневі перерахунки для працюючих пенсіонерів у ці два роки не враховуються.

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У такому разі розрахунок може проводитися із застосуванням актуального показника середньої заробітної плати. Якщо звернутися у 2026 році, застосовується показник 17 482,87 гривні. При зверненні у січні 2027 року очікується показник близько 20 000 гривень.

Через це розмір пенсії в окремих випадках може суттєво зрости. Однак універсального правила немає: перед переходом варто попросити Пенсійний фонд зробити розрахунок за різними варіантами та порівняти майбутні виплати.

Що дає статус члена сім'ї загиблого військовослужбовця

Окремо потрібно враховувати, чи має людина статус члена сім'ї загиблого Захисника або Захисниці України. Такий статус може впливати на розмір пенсійної виплати та право на адресну допомогу.

Нагадуємо, що з 1 березня 2026 року для окремих отримувачів пенсій у разі втрати годувальника передбачена адресна допомога до 12 810 гривень. Якщо загальний розмір пенсії з урахуванням передбачених законом доплат не досягає цієї суми, держава доплачує різницю.