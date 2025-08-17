Почему дата рождения влияет на пенсию?

Размер пенсии зависит от даты подачи документов. Например, пенсионеры, которые достигли возраста в октябре, ноябре или декабре, могут обратиться сразу или отложить подачу до января следующего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На Пенсии".

Читайте также Минимальная зарплата после уплаты налогов в 2025 году: сколько средств съедают платежи

Такую возможность обычно не анонсирует ПФУ, хотя правильный выбор даты может существенно увеличить выплаты.

Например, пенсионер достиг возраста для выхода на пенсию 10 октября 2024 года. Его коэффициент заработной платы (Кз) – 2,00000, коэффициент стажа (Кс) – 0,40000.

Если подать заявление в 2024 году, пенсию рассчитают по средней зарплате 2021 – 2023 годов: 13 559,41 гривны. Формула дает результат: 10 847,53 гривны ежемесячно .

. Если обратиться до 10 января 2025 года, пенсию начислят с октября 2024 года, но с учетом зарплаты за 2022 – 2024 годы: 15 057,09 гривны, то есть 12 045,67 гривны ежемесячно.

То есть, разница составляет в таком случае 1 198 гривен в месяц или более 14 тысяч гривен в год.

Важно! Для тех, кто родился до 1 октября, подача заявления в январе может увеличить размер пенсии благодаря новым показателям зарплаты, но они потеряют выплаты за несколько месяцев текущего года. В некоторых случаях это все же выгодно, ведь большая пенсия компенсирует пропущенное уже за несколько месяцев.