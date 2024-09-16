Кому из переселенцев предоставляется такая помощь

Такая выплата от ООН предоставляется переселенцам, которые осуществили перемещение в течение последних 6 месяцев. Также эти средства выплачиваются тем, кто был вынужден уехать из-за войны за границу и сейчас вернулись жить в Украину, сообщает благотворительный фонд "Право на защиту".

Читайте также Вырастут ли выплаты для лиц с III группой инвалидности в сентябре

Обратите внимание! Такая помощь разбивается на 3 части по 3 600 гривен ежемесячно. Итого получается 10 800 гривен.

Основными критериями для получения этой помощи являются:

в семье есть один или более человек с инвалидностью или тяжелой болезнью;

семья имеет только одного из родителей (отца или мать) с одним или несколькими детьми (в возрасте до 18 лет) или с членами семьи старше 55 лет;

семью возглавляет один человек или несколько одиноких людей старше 55 лет или пожилого возраста при наличии детей до 18 лет.

Обратите внимание! Такая помощь предоставляется, если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает 5 400 гривен, а также, если указанные лица ранее не получали помощь от других международных организаций.