Кому з переселенців надається така допомога

Така виплата від ООН надається переселенцям, які здійснили переміщення протягом останніх 6 місяців. Також ці кошти виплачуються тим, хто був вимушений виїхати через війну за кордон і зараз повернулись жити в Україну, повідомляє благодійний фонд "Право на захист".

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Зауважте! Така допомога розбивається на 3 частини по 3 600 гривень щомісячно. Разом виходить 10 800 гривень.

Основними критеріями для отримання цієї допомоги є:

у родині є одна чи більше осіб з інвалідністю або важкою хворобою;

родина має лише одного з батьків (батька чи матір) з одним або декількома дітьми (віком до 18 років) чи з членами родини старше 55 років;

родину очолює одна особа чи декілька самотніх людей старше 55 років чи літнього віку при наявності дітей до 18 років.

Зверніть увагу! Така допомога надається, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 5 400 гривень, а також, якщо вказані особи раніше не отримували допомогу від інших міжнародних організацій.