Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью

Лица с инвалидностью I группы с детства и одинокие родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, имеют право на эту надбавку, независимо от того, работают ли, учатся или служат, говорится на портале Дія.

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Надбавка может быть назначена одному из родителей, усыновителям, опекуну или попечителю, если они:

не работают;

не учатся (за исключением заочной формы обучения);

не проходят службу;

не занимают выборную должность;

фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью.

Обратите внимание! Надбавки на уход за ребенком с инвалидностью регулируются Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Надбавку могут получить один из родителей, усыновители, опекуны или попечители, которые:

находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

находятся в отпуске в связи с беременностью и родами;

находятся в отпуске без сохранения заработной платы для ухода за ребенком с инвалидностью, если это подтверждено справкой врачебно-консультативной комиссии и при условии фактического ухода за ребенком.

Какую надбавку имеет мать ребенка с инвалидностью

Размеры надбавок на уход за детьми с инвалидностью зависят от группы инвалидности и возраста ребенка:

Дети с инвалидностью подгруппы А:

Для детей в возрасте до 6 лет: надбавка составляет 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, что равно 5 126 гривен.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: надбавка также составляет 200% прожиточного минимума, что составляет 6 392 гривны.

Другие дети с инвалидностью:

Для детей в возрасте до 6 лет: надбавка составляет 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, что равняется 1 281,50 гривен.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: надбавка составляет 50% прожиточного минимума, что составляет 1 598 гривен.

Важно! Эти суммы зависят от актуальных размеров прожиточного минимума, которые могут меняться в соответствии с законодательными изменениями.