Надбавка на уход за ребенком с инвалидностью
Лица с инвалидностью I группы с детства и одинокие родители, которые воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет, имеют право на эту надбавку, независимо от того, работают ли, учатся или служат, говорится на портале Дія.
Читайте также Переселенцы могут получить компенсацию за теплоснабжение: кто имеет право на такую помощь
Надбавка может быть назначена одному из родителей, усыновителям, опекуну или попечителю, если они:
- не работают;
- не учатся (за исключением заочной формы обучения);
- не проходят службу;
- не занимают выборную должность;
- фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью.
Обратите внимание! Надбавки на уход за ребенком с инвалидностью регулируются Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Надбавку могут получить один из родителей, усыновители, опекуны или попечители, которые:
- находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
- находятся в отпуске в связи с беременностью и родами;
- находятся в отпуске без сохранения заработной платы для ухода за ребенком с инвалидностью, если это подтверждено справкой врачебно-консультативной комиссии и при условии фактического ухода за ребенком.
Какую надбавку имеет мать ребенка с инвалидностью
Размеры надбавок на уход за детьми с инвалидностью зависят от группы инвалидности и возраста ребенка:
Дети с инвалидностью подгруппы А:
- Для детей в возрасте до 6 лет: надбавка составляет 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, что равно 5 126 гривен.
- Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: надбавка также составляет 200% прожиточного минимума, что составляет 6 392 гривны.
Другие дети с инвалидностью:
- Для детей в возрасте до 6 лет: надбавка составляет 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, что равняется 1 281,50 гривен.
- Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: надбавка составляет 50% прожиточного минимума, что составляет 1 598 гривен.
Важно! Эти суммы зависят от актуальных размеров прожиточного минимума, которые могут меняться в соответствии с законодательными изменениями.