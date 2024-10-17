Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю

Особи з інвалідністю І групи з дитинства та одинокі батьки, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, мають право на цю надбавку, незалежно від того, чи працюють, навчаються або служать, йдеться на порталі Дія.

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Надбавка може бути призначена одному з батьків, усиновителям, опікуну або піклувальнику, якщо вони:

не працюють;

не навчаються (за винятком заочної форми навчання);

не проходять службу;

не займають виборну посаду;

фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю.

Зверніть увагу! Надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю регулюються Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Надбавку можуть отримати один із батьків, усиновителі, опікуни або піклувальники, які:

перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років;

перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

перебувають у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною з інвалідністю, якщо це підтверджено довідкою лікарсько-консультативної комісії та за умови фактичного догляду за дитиною.

Яку надбавку має мати дитини з інвалідністю

Розміри надбавок на догляд за дітьми з інвалідністю залежать від групи інвалідності та віку дитини:

Діти з інвалідністю підгрупи А:

Для дітей віком до 6 років: надбавка становить 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, що дорівнює 5 126 гривень.

Для дітей віком від 6 до 18 років: надбавка також становить 200% прожиткового мінімуму, що складає 6 392 гривні.

Інші діти з інвалідністю:

Для дітей віком до 6 років: надбавка становить 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, що дорівнює 1 281,50 гривень.

Для дітей віком від 6 до 18 років: надбавка становить 50% прожиткового мінімуму, що складає 1 598 гривень.

Важливо! Ці суми залежать від актуальних розмірів прожиткового мінімуму, які можуть змінюватися відповідно до законодавчих змін.