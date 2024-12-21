Какие льготы доступны женам участников боевых действий

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", семьи военнослужащих со статусом УБД имеют право на некоторые жилищные льготы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Льготы семьям УБД:

Скидка 75% на оплату жилья.

Скидка 75% на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг (для лиц с инвалидностью - 100%).

Скидка 75% на топливо для домов без центрального отопления.

Важно! Скидка рассчитывается на каждого человека в семье: 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека плюс дополнительные 10,5 квадратного метра на семью.

Для семей, где все члены нетрудоспособны, скидка на газовое отопление составляет 75% и рассчитывается на двойной размер нормативной площади – 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью. Члены семей военнослужащих могут обратиться с заявлением для получения этих льгот.

Льготы для детей участников боевых действий

Дети, чьи родители имеют статус участника боевых действий, имеют право на такие социальные льготы:

Приоритетное обеспечение оздоровлением и отдыхом.

Первоочередное зачисление в школы, детские сады и оздоровительные лагеря.

в школы, детские сады и оздоровительные лагеря. Возможность перевода на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования для студентов дневной формы.

в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования для студентов дневной формы. Льготное или бесплатное проживание в общежитиях для студентов дневной формы обучения.

для студентов дневной формы обучения. Социальная стипендия при условии отсутствия долгов за обучение.

Как оформить льготы

Чтобы воспользоваться льготами, они должны быть официально оформлены после получения статуса участника боевых действий.

Алгоритм действий:

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины (без привязки к месту жительства).

Предоставить следующие документы:

Заявление на внесение в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы).

на внесение в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы). Заявление на получение льгот.

Обратите внимание! Оформление льгот обеспечивает эффективное использование предоставленных государством гарантий для поддержки семей участников боевых действий.