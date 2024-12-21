Які пільги доступні дружинам учасників бойових дій

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", сім'ї військовослужбовців зі статусом УБД мають право на деякі житлові пільги, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Пільги сім'ям УБД:

Знижка 75% на оплату житла.

Знижка 75% на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг (для осіб з інвалідністю — 100%).

Знижка 75% на паливо для будинків без центрального опалення.

Важливо! Знижка розраховується на кожну особу в сім'ї: 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу плюс додаткові 10,5 квадратного метра на сім'ю.

Для сімей, де всі члени непрацездатні, знижка на газове опалення складає 75% і розраховується на подвійний розмір нормативної площі – 42 квадратні метри на особу та 21 квадратний метр на сім'ю. Члени сімей військовослужбовців можуть звернутися із заявою для отримання цих пільг.

Пільги для дітей учасників бойових дій

Діти, чиї батьки мають статус учасника бойових дій, мають право на такі соціальні пільги:

Пріоритетне забезпечення оздоровленням та відпочинком.

Першочергове зарахування до шкіл, дитячих садків та оздоровчих таборів.

до шкіл, дитячих садків та оздоровчих таборів. Можливість переведення на бюджетну форму навчання у закладах вищої, професійно-технічної чи фахової передвищої освіти для студентів денної форми.

у закладах вищої, професійно-технічної чи фахової передвищої освіти для студентів денної форми. Пільгове або безкоштовне проживання у гуртожитках для студентів денної форми навчання.

для студентів денної форми навчання. Соціальна стипендія за умови відсутності боргів за навчання.

Як оформити пільги

Щоб скористатися пільгами, вони повинні бути офіційно оформлені після отримання статусу учасника бойових дій.

Алгоритм дій:

Подати заяву до Пенсійного фонду України (без прив’язки до місця проживання).

Надати такі документи:

Заява на внесення до ЄДАРП (Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги).

на внесення до ЄДАРП (Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги). Заява на отримання пільг.

Зауважте! Оформлення пільг забезпечує ефективне використання наданих державою гарантій для підтримки сімей учасників бойових дій.