Какие факторы формировали цены в сентябре

Ярослав Жалило в комментарии 24 каналу, подчеркивает, что сезонный фактор в этом году не сработал и инфляция не замедлилась. К слову, он также прогнозирует ее рост по результатам сентября.

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Ярослав Жалило Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Если обычно у нас в июле – августе за счет того, что поступали на рынок сезонные продовольственные товары, инфляция замедлялась, а определенные годы наблюдалась дефляция, то в этом году этого, к сожалению, не произошло.

Напомним! В августе ценовая динамика была более сдержанной, чем прогнозировали в НБУ, а инфляции достигла 23% годовых против 22,2% в июле.

Что касается фактора девальвации, он сыграл прямую роль в формировании цены на импортные товары, объясняет эксперт. Поскольку гривна ослабла на 25%, после опознания официального курса НБУ до 36,5 гривны. К примеру, что касается бытовой техники, то она против августа прошлого года подорожала более чем на четверть.

Третье, в отношении определенных локальных дефицитов, возникавших в предыдущие месяцы. Классический пример – гречка. Здесь ситуация улучшилась, мы видим, что гречка в магазинах существенно подешевела. Возможно, что подобные положительные тренды будут проходить и дальше.

Вот скажем по соли, мы тоже видим, что ситуация улучшилась. Возможно, что с сахаром, хотя здесь не уверен, это будет зависеть от того, насколько дееспособными остались сахарные заводы. Мы знаем, что многие из них расположены на территории, подпадавших под оккупацию (северные регионы: Черниговская, Сумская области),

– рассказывает Жалило.

Какие продукты подорожают

Жалило рассказывает, что осенью традиционно дорожают такие категории как: молочная продукция, мясная, яйца. А вот что касается овощей, то они наоборот дешевеют, но учитывая специфическую инфляцию в этом году и фактор войны, сезонный фактор не сработал и они за год подорожали более чем в два раза.

Также был дефицит ранних овощей из-за оккупации южных регионов. Но нужно понимать, что сейчас идет речь о ценообразовании овощей, которое будет закладываться до нового урожая.

В первую очередь люди покупают овощи долгосрочного пользования. Там лук, чеснок, картофель, капуста и так далее. То есть овощи широкого потребления. И мы видим, что в целом цены на них сейчас очень высоки. То есть фактически и производители требуют больше денег за эту продукцию, потому что они предполагают, что в дальнейшем цены будут расти. И, собственно, люди сегодня готовы платить больше. Им тяжело, конечно, но вынуждены платить больше, потому что они сегодня делают запас,

– объясняет он.

Говоря о подорожании мясной продукции, по мнению эксперта, нужно учитывать стоимость сала. Это немаловажный показатель в формировании ценообразования в структуре мясной продукции, поскольку его цена может закладываться на длительный срок при минимальной обработке.

Эта готовность и желание заготовить на продукцию стала драйвером подорожания. Также нужно понимать, что сегодня многое идет на нужды фронта, где тоже нужна продукция длительного хранения,

– рассказывает Жалило.

Молочная продукция подорожает, потому что предложение молока уменьшается. Также он отмечает существенное подорожание цены яиц, но сразу подчеркивает, что это сезонные колебания. Напомним, что согласно данным Госстата, уже в течение нескольких месяцев в Украине больше всего дорожают яйца.

Если подытожить, то думаю, здесь будут работать и факторы спроса, и факторы предложения. Факторы спроса опережающим темпом будут двигать цены, связанные с товарами, имеющими длительное использование. Поскольку на них сегодня ориентируются люди, которые производят долговременные запасы, готовясь к сложной зиме. А с точки зрения предложения, будут дорожать те товары, в которых увеличивается себестоимость их производства, а это энергетическая составляющая, валютная составляющая и логистика, так далее.

– резюмирует Жалило.

Но что касается последнего фактора, то эксперт объясняет, надо учитывать региональную составляющую и смотреть, где будет отражаться логистическая составляющая сильнее.

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