Які фактори формували ціни у вересні

Ярослав Жаліло, у коментарі 24 каналу, підкреслює, що сезонний чинник цьогоріч не спрацював й інфляція не сповільнилась. До слова, він також прогнозує її зростання її за результатами вересня.

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Ярослав Жаліло Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Якщо зазвичай у нас у липні – серпні за рахунок того, що надходили на ринок сезонні продовольчі товари, інфляція сповільнювалась, а певні роки спостерігалась дефляція, то в цьому році цього, на жаль, не відбулось.

Нагадаємо! У серпні цінова динаміка була стриманішою, ніж прогнозували в НБУ, а інфляції сягнула 23% річних проти 22,2% у липні.

Що стосується чинника девальвації, то він відіграв пряму роль у формуванні ціни на імпортні товари, пояснює експерт. Оскільки гривня ослабла на 25%, після пізнання офіційного курсу НБУ до 36,5 гривень. Наприклад, що стосується побутової техніки, то вона проти серпня минулого року подорожчала більш ніж на чверть.

Третє, стосовно певних локальних дефіцитів, які виникали в попередні місяці. Класичний приклад – гречка. Тут ситуація покращилась, ми бачимо, що гречка в магазинах суттєво подешевшала. Можливо, що подібні позитивні тренди відбуватимуться й надалі.

От скажімо по солі, ми теж бачимо, що ситуація покращилась. Можливо, що з цукром, хоча тут не переконаний, це залежатиме від того, на скільки дієздатними залишились цукрові заводи. Ми знаємо, що чимало з них розташовані на території, які підпадали під окупацію (північні регіони: Чернігівська, Сумська області),

– розповідає Жаліло.

Які продукти подорожчають

Жаліло розповідає, що восени традиційно дорожчають такі категорії як: молочна продукція, м'ясна, яйця. А от що стосується овочів, то вони навпаки дешевшають, але з огляду на специфічну інфляцію цьогоріч та факторі війни, сезонний фактор не спрацював і вони за рік подорожчали у понад два рази.

Також був дефіцит ранніх овочів через окупацію південних регіонів. Але потрібно розуміти, що нині вже іде мова про ціноутворення овочів, яке закладатиметься до нового врожаю.

Насамперед люди купують овочі довготривалого користування. Там цибуля, часник, картопля, капуста тощо. Тобто овочі широкого вжитку. І ми бачимо, що загалом ціни на них нині вельми високі. Тобто фактично і виробники вимагають більше грошей за цю продукцію, тому що вони передбачають, що надалі ціни будуть зростати. І власне люди сьогодні готові сплачувати більше. Їм важко, звичайно, але вимушені сплачувати більше, тому що вони сьогодні роблять запас,

– пояснює він.

Ведучи розмову про здорожчання м'ясної продукції, на думку експерта, треба зважати на вартість сала. Це важливий показник у формування ціноутворення в структурі м'ясної продукції, оскільки його ціна може закладатися на довготривалий термін при мінімальній обробці.

Ця готовність і бажання заготовити на перед продукцію стала драйвером подорожчання. Також треба розуміти, що сьогодні багато іде на потреби фронту, де теж потрібна продукція довготривалого зберігання,

– розповідає Жаліло.

Молочна продукція подорожчає, оскільки пропозиція молока зменшується. Також він зауважує суттєве подорожчання ціни яєць, але одразу наголошує, це сезонні коливання. Нагадаємо, що згідно з даними Держстату, вже протягом декількох місяців в Україні найбільше дорожчають яйця.

Якщо підсумувати, то думаю, тут працюватимуть і чинники попиту, і чинники пропозиції. Чинники попиту випереджаючим темпом рухатимуть ціни, які пов’язані із товарами, що мають довготривале використання. Оскільки на них сьогодні орієнтуються люди, які роблять довготривалі запаси, готуючись до складної зими. А з точки зору пропозиції, дорожчатимуть ті товари, в яких збільшується собівартість їхнього виробництва, а це енергетична складова, валютна складова і логістика, тобто собівартість постачання,

– резюмує Жаліло.

Але що стосується останнього чинника, то тут експерт пояснює, треба зважати на регіональну складову й дивитись, де відбиватиметься логістична складова сильніше.

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