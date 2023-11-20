Зарплата для мобилизованных

Мобилизированные в Украине могут получать дополнительное вознаграждение к основному денежному обеспечению в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.

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Обратите внимание! Каждый военнослужащий имеет право на то, чтобы его место работы было сохранено. Это предусмотрено законами Украины "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В согласовании с ними лицам, мобилизованным, предоставляются гарантии и льготы посредством сохранения места работы, должности и основное, среднего заработка по месту работы, на которых они работали на время призыва.

Кроме того, на случай получения боевой травмы, ранения, контузии или установления инвалидности, денежная помощь тоже начисляется.

По словам адвоката Марины Бекало, размер денежного довольствия военнослужащего зависит от должности, военного звания, рода войск, места службы и тому подобное.

Кто может получить зарплату в 100 тысяч гривен

За выполнение боевых действий непосредственно в районах ведения боевых действий в размере 100 тысяч гривен.

Дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен назначается военнослужащему, выполняющему боевые (специальные) задания в составе органа военного управления.

назначается военнослужащему, выполняющему боевые (специальные) задания в составе органа военного управления. А 30 тысяч гривен – это дополнительные вознаграждения военнослужащим во время действия военного положения.

Кроме этих выплат лица могут получить выплаты за ранения, травмы и контузии:

В случае их получения военнослужащему дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за все время пребывания на лечении. Их начисляют на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Если военная или военная получили инвалидность или потеряли трудоспособность, то им тоже предусматриваются дополнительные льготы и гарантии. Подтверждают предоставление прав на получение такого вида дополнительных выплат заключения от ВЛК.

Компенсация военным

За неиспользованный ежегодный отпуск государство должно компенсировать средства военным, но только в редких случаях. Речь идет о таких: