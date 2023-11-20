Зарплата для мобілізованих

Мобілізовані в Україні можуть отримувати додаткову винагороду до основного грошового забезпечення у розмірі 30, 50 та 100 тисяч гривень.

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Зверніть увагу! Кожен військовослужбовець має право на те, щоб його місце роботи було збережене. Це передбачено законами України "Про військовий обов’язок і військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно до них особам, яких мобілізували, надають гарантії та пільги у вигляді збереження місця роботи, посади й головне, середнього заробітку за місцем роботи, у яких вони працювали на час призову.

Крім того, на випадок отримання бойової травми, поранення, контузії чи встановлення інвалідності грошова допомога теж нараховується.

За словами адвокатки Марини Бекало, розмір грошового забезпечення військовослужбовця залежить від посади, військового звання, роду військ, місця служби тощо.

Хто може отримати зарплату у 100 тисяч гривень

За виконання бойових дій безпосередньо в районах ведення бойових дій у розмірі 100 тисяч гривень.

Додаткова винагорода у розмірі 50 тисяч гривень призначається військовослужбовцю, який виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління.

призначається військовослужбовцю, який виконує бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління. А 30 тисяч гривень – це додаткові винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану.

Крім цих виплат, особи можуть отримати виплати за поранення, травми та контузії:

У разі їх отримання військовослужбовцю додатково виплачується винагорода 100 тисяч гривень за весь час перебування на лікуванні. Їх нараховують на підставі висновку військово-лікарської комісії (ВЛК).

Якщо військовий чи військова отримали інвалідність, чи втратили працездатність, то їм теж передбачаються додаткові пільги та гарантії. Підтверджують надання прав на отримання такого виду додаткових виплат висновки від ВЛК.

Компенсація військовим

За невикористану щорічну відпустку держава повинна компенсувати кошти військовим, але тільки в окремих випадках. Йдеться про такі: