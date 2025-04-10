Оплата труда в ЕС: в какой стране самая высокая минимальная зарплата
- Национальные минимальные заработные платы установлены в 22 из 27 стран ЕС по состоянию на 1 января текущего года.
- Самая высокая такая зарплата в Европе составляет 2 638 евро.
В странах Европы минимальные зарплаты абсолютно разные. В частности, по состоянию на 1 января текущего года в 22 из 27 стран ЕС установлены национальные минимальные заработные платы.
Самая высокая "минималка" в Европе
Исключениями являются Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция, пишет 24 Канал со ссылкой на Eurostat.
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В 6 странах Евросоюза минимальная оплата труда превышала 1 500 евро в месяц:
- Люксембург – 2 638 евро (127 979 гривен);
- Ирландия – 2 282 евро (110 684 гривен);
- Нидерланды – 2 193 евро (106 366 гривен);
- Германия – 2 161 евро (104 829 гривен);
- Бельгия – 2 070 евро (100 452 гривен);
- Франция – 1 802 евро (87 408 гривен).
Еще в 6 странах минимальные зарплаты колеблются в пределах от 1 000 до 1 500 долларов в месяц:
- Испания – 1 381 евро (66 965 гривен);
- Словения – 1 278 евро (61 994 гривен);
- Польша – 1 091 евро (52 903 гривен);
- Литва – 1 038 евро (50 335 гривен);
- Португалия – 1 015 евро (49 246 гривен);
- Кипр – 1 000 евро (48 508 гривен).
Еще в 10 странах минимальная оплата работы ниже 1 000 евро в месяц:
- Хорватия – 970 евро (47 064 гривен);
- Греция – 968 евро (46 967 гривен);
- Мальта – 961 евро (46 630 гривен);
- Эстония – 886 евро (42 939 гривен);
- Чехия – 826 евро (40 072 гривен);
- Словакия – 816 евро (39 569 гривен);
- Румыния – 814 евро (39 471 гривен);
- Латвия – 740 евро; (35 896 гривен);
- Венгрия – 707 евро; (34 303 гривен);
- Болгария – 551 евро (26 723 гривень).
То есть самая минимальная заработная плата в Европе – это 2638 евро. И столько будут платить именно в Люксембурге.
Отмечается, что разница между самой высокой и самой низкой минимальной зарплатой в ЕС составила 4,8 раза. Однако это различие существенно уменьшается, если учесть уровень цен в каждой стране.
Дело в том, что при пересчете в стандарты покупательной способности, минимальные зарплаты в странах с более низким уровнем цен становятся выше по сравнению со странами с более высокими ценами. То есть самая высокая минимальная зарплата была лишь в 2,3 раза выше самой низкой.
Обратите внимание! Сумы сочтены по официальному курсу НБУ по состоянию на 25 июня 2025 года.