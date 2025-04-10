Оплата труда в ЕС: в какой стране самая высокая минимальная зарплата

В странах Европы минимальные зарплаты абсолютно разные. В частности, по состоянию на 1 января текущего года в 22 из 27 стран ЕС установлены национальные минимальные заработные платы.

Самая высокая "минималка" в Европе

Исключениями являются Дания, Италия, Австрия, Финляндия и Швеция, пишет 24 Канал со ссылкой на Eurostat.

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В 6 странах Евросоюза минимальная оплата труда превышала 1 500 евро в месяц:

Люксембург – 2 638 евро (127 979 гривен); Ирландия – 2 282 евро (110 684 гривен); Нидерланды – 2 193 евро (106 366 гривен); Германия – 2 161 евро (104 829 гривен); Бельгия – 2 070 евро (100 452 гривен); Франция – 1 802 евро (87 408 гривен).

Еще в 6 странах минимальные зарплаты колеблются в пределах от 1 000 до 1 500 долларов в месяц:

Испания – 1 381 евро (66 965 гривен); Словения – 1 278 евро (61 994 гривен); Польша – 1 091 евро (52 903 гривен); Литва – 1 038 евро (50 335 гривен); Португалия – 1 015 евро (49 246 гривен); Кипр – 1 000 евро (48 508 гривен).

Еще в 10 странах минимальная оплата работы ниже 1 000 евро в месяц:

Хорватия – 970 евро (47 064 гривен); Греция – 968 евро (46 967 гривен); Мальта – 961 евро (46 630 гривен); Эстония – 886 евро (42 939 гривен); Чехия – 826 евро (40 072 гривен); Словакия – 816 евро (39 569 гривен); Румыния – 814 евро (39 471 гривен); Латвия – 740 евро; (35 896 гривен); Венгрия – 707 евро; (34 303 гривен); Болгария – 551 евро (26 723 гривень).

То есть самая минимальная заработная плата в Европе – это 2638 евро. И столько будут платить именно в Люксембурге.

Отмечается, что разница между самой высокой и самой низкой минимальной зарплатой в ЕС составила 4,8 раза. Однако это различие существенно уменьшается, если учесть уровень цен в каждой стране.

Дело в том, что при пересчете в стандарты покупательной способности, минимальные зарплаты в странах с более низким уровнем цен становятся выше по сравнению со странами с более высокими ценами. То есть самая высокая минимальная зарплата была лишь в 2,3 раза выше самой низкой.

Обратите внимание! Сумы сочтены по официальному курсу НБУ по состоянию на 25 июня 2025 года.