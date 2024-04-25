Какую помощь оказала Украине Польша

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский во время выступления на заседании Сейма.

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За время полномасштабной агрессии Польша утвердила 44 пакета военной помощи Украине. Общая стоимость польской правительственной поддержки, без учета многомиллиардных сумм, выданных на беженцев, за первые два года войны составляет около миллиардов долларов,

– отметил польский министр.

Он также отметил, что Польша поддержала декларацию стран G7 о длительной поддержке Украины, по данным RMF24. Он также заявил, что поддержка Украины останется в приоритете, в частности, что касается ее независимости и интеграции в ЕС.

Заметьте! По словам министра, стратегической целью Польши является интеграция Украины в евроатлантические структуры. Он также указал, что в 2024 году Варшава сосредоточится на поддержке украинского образования, медицины и модернизации страны.

Какую помощь получают беженцы в Польше

Польша, которая приняла 957 тысяч украинских беженцев, предлагает им единовременное пособие в размере 300 злотых, что эквивалентно примерно 2900 гривнам на человека.

Важноэта финансовая помощь доступна для двух категорий украинцев: тех, кто прибыл в Польшу после 24 февраля 2022 года и находится там легально, а также тех, кто имеет идентификационный номер PESEL.

Дополнительно, в рамках программы "Семья 800+", семьи, приехавшие в Польшу после 23 февраля 2022 года, могут получить ежемесячное пособие в размере 800 злотых (около 7 729 гривен) на каждого ребенка.