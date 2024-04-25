Яку допомогу надала Україні Польща

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час виступу на засіданні Сейму.

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За час повномасштабної агресії Польща затвердила 44 пакети військової допомоги Україні. Загальна вартість польської урядової підтримки, без врахування багатомільярдних сум, виданих на біженців, за перші два роки війни становить близько мільярдів доларів,

– зазначив польський міністр.

Він також відзначив, що Польща підтримала декларацію країн G7 про тривалу підтримку України, за даними RMF24. Він також заявив, що підтримка України залишиться в пріоритеті, зокрема, що стосується її незалежності та інтеграції до ЄС.

Зауважте! За словами міністра, стратегічною метою Польщі є інтеграція України до євроатлантичних структур. Він також вказав, що у 2024 році Варшава зосередиться на підтримці української освіти, медицини та модернізації країни.

Яку допомогу отримують біженці в Польщі

Польща, яка прийняла 957 тисяч українських біженців, пропонує їм одноразову допомогу в розмірі 300 злотих, що еквівалентно приблизно 2900 гривням на особу.

Важливо! Ця фінансова допомога доступна для двох категорій українців: тих, хто прибув до Польщі після 24 лютого 2022 року і перебуває там легально, а також тих, хто має ідентифікаційний номер PESEL.

Додатково, у рамках програми "Сім'я 800+", сім'ї, що приїхали до Польщі після 23 лютого 2022 року, можуть отримати щомісячну допомогу у розмірі 800 злотих (близько 7 729 гривень) на кожну дитину.