Что Канада хочет от Европы

Премьер-министр Канады Марк Карни уже заявил, что страна планирует укрепить сотрудничество с ЕС, сообщает Euronews.

Этой осенью мы начнем интенсивные переговоры с Европейским союзом, второй по величине экономикой мира, чтобы построить значительно более прочное и глубокое партнерство в области экономики и безопасности,

– заявил Карни.

Одним из главных направлений будущего сотрудничества может стать торговля критически важным сырьем. Канада располагает значительными запасами лития, графита и никеля, которые необходимы европейской промышленности.

Для ЕС такое сотрудничество также выгодно, поскольку Брюссель стремится уменьшить зависимость от Китая в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.

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Еще одним направлением сотрудничества может стать энергетика. В настоящее время Канада в основном поставляет свои энергоресурсы в США, однако в будущем Оттава хотела бы переориентироваться на Европу.

Нам стоит говорить о более жизнеспособном коридоре между Канадой и ЕС в сфере энергетики – и не только в отношении нефти и газа, но и в отношении ядерной энергетики,

– заявил президент Ассоциации торговли и инвестиций Канады и ЕС Марк Камиллери.

По его словам, потребности Европы в энергии растут, а ее энергоснабжение до сих пор в значительной степени зависит от импорта.

Почему Европа не заменит США

В то же время полностью отказаться от американского рынка Канада не планирует, несмотря на желание диверсифицировать торговлю. Ведь географический фактор никуда не исчезает.

Канадская экономика в значительной степени ориентирована и интегрирована с экономикой США и Северной Америки. Мы не стремимся разорвать эти связи, несмотря на очень тревожные политические проблемы, которые сейчас возникают,

– добавил Камиллери.

К тому же даже действующее торговое соглашение между Канадой и ЕС, заключенное в 2016 году, до сих пор не ратифицировано всеми государствами Евросоюза. Поэтому углубление торговли потребует времени.

В настоящее время Карни планирует обсудить дальнейшие шаги с европейскими партнерами уже 16 сентября в Страсбурге, куда он отправится по приглашению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Напомним, что поворот Канады в сторону Европы происходит после провала торговых переговоров с администрацией Дональда Трампа. Президент заявил, что США введут 50-процентные пошлины на канадские товары.

В ответ с 8 сентября Канада планирует ввести пошлины от 15% до 50% на более чем 700 американских товаров общей стоимостью около 20 миллиардов долларов.