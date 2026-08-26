Що Канада хоче отримати від Європи

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вже заявив, що країна планує посилити співпрацює з ЄС, повідомляє Euronews.

Цієї осені ми розпочнемо інтенсивні переговори з Європейським Союзом, другою за величиною економікою світу, щоб побудувати значно міцніше й глибше економічне та безпекове партнерство,

– заявив Карні.

Одним із головних напрямків майбутньої співпраці може стати торгівля критично важливою сировиною. Канада має значні запаси літію, графіту та нікелю, які потрібні європейській промисловості.

Для ЄС така співпраця також вигідна, оскільки Брюссель намагається зменшити залежність від Китаю у сфері видобутку та переробки рідкісноземельних металів.

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Ще одним напрямком співпраці може бути енергетика. Наразі Канада переважно постачає свої енергоресурси до США, однак у майбутньому Оттава хотіла б переорієнтуватися на Європу.

Нам варто говорити про більш життєздатний коридор між Канадою та ЄС у сфері енергетики – і не лише щодо нафти й газу, а й щодо ядерної енергетики,

– заявив президент Асоціації торгівлі та інвестицій Канади та ЄС Марк Каміллері.

За його словами, потреби Європи в енергії зростають, а її енергопостачання досі значною мірою залежить від імпорту.

Чому Європа не замінить США

Водночас повністю відмовитися від американського ринку Канада не планує, попри бажання диверсифікувати торгівлю. Адже географічний фактор нікуди не зникає.

Канадська економіка значною мірою орієнтована та інтегрована з економікою США і Північної Америки. Ми не прагнемо розірвати ці зв’язки, попри дуже тривожні політичні проблеми, які зараз виникають,

– додав Каміллері.

До того ж навіть чинна торгівельна угода між Канадою та ЄС, укладена у 2016 році, досі не ратифікована всіма державами Євросоюзу. Тому поглиблення торгівлі потребуватиме часу.

Наразі Карні планує обговорити подальші кроки з європейськими партнерами вже 16 вересня у Страсбурзі, куди він вирушить на запрошення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Нагадаємо, розворот Канади до Європи відбувається після провалу торгівельних переговорів з адміністрацією Дональда Трампа. Президент заявив, що США запровадять 50% мита на канадські товари.

У відповідь з 8 вересня Канада планує запровадити мита від 15% до 50% на понад 700 американських товарів загальною вартістю близько 20 мільярда доларів.