На что именно пойдут кредитные средства

Киевские власти подписали кредитный договор с государственным "Укэксимбанком" на сумму 1,5 миллиарда гривен, сообщают в Киевском горсовете. Эти средства будут целевым образом направлены на повышение энергетической устойчивости столицы и подготовку коммунальных предприятий к зиме.

В условиях военного положения львиная доля городского бюджета уходит на оборону, поэтому привлечение банковских кредитов является быстрым способом профинансировать энергетику.

У нас с банком давнее партнерство, мы благодарны за решение, которое существенно укрепляет уровень подготовки коммунальных инфраструктурных объектов к осенне-зимнему периоду,

– отметил заместитель директора Департамента финансов КГГА Александр Прокопенко.

Почему без кредитов не обойтись?

По словам и.о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, финансирование обороны остается приоритетом номер один. Именно поэтому возможность использовать кредитные средства параллельно с ресурсами города позволяет выполнить план энергетической стойкости без ущерба для поддержки армии.

Обратите внимание! Со своей стороны, начальник управления муниципалитетов "Укэксимбанка" Дмитрий Алексюк подчеркнул, что поддержка критической инфраструктуры украинских городов является приоритетом для финансового учреждения. Это должно гарантировать киевлянам стабильное снабжение теплом и водой даже в случае новых атак врага на энергосистему.

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Привлечение этого финансирования не стало спонтанным шагом. Оно предусмотрено Планом устойчивости территориальной общины Киева, который Киевсовет утвердил еще 10 марта 2026 года. А непосредственное разрешение на получение кредита депутаты приняли 3 сентября 2026 года. Стоит отметить, что "Укрэксимбанк" стал уже третьим государственным банком, присоединившимся к кредитованию этого масштабного столичного проекта, призванного защитить город от блэкаутов.

Недавно мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с представителями большого бизнеса, который испытывает последствия российских атак. Стороны обсудили поддержку предприятий со стороны городских властей, подготовку к зимнему периоду и меры по усилению безопасности.