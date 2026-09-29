На що саме підуть кредитні кошти

Київська влада підписала кредитний договір з державним "Укрексімбанком" на суму 1,5 мільярда гривень, повідомляють у київській міськраді. Ці гроші цільовим призначенням спрямують на підвищення енергетичної стійкості столиці та підготовку комунальних підприємств до зими.

В умовах воєнного стану левова частка міського бюджету йде на оборону, тому залучення банківських кредитів є швидким способом профінансувати енергетику.

Маємо з банком давнє партнерство, вдячні за рішення, яке суттєво зміцнює рівень підготовки комунальних інфраструктурних об’єктів до осінньо-зимового періоду,

– зазначив заступник директора Департаменту фінансів КМДА Олександр Прокопенко.

Чому без кредитів не обійтися?

За словами в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, фінансування оборони залишається пріоритетом номер один. Саме тому можливість використовувати кредитні кошти паралельно з ресурсами міста дозволяє виконати план енергостійкості без шкоди для підтримки армії.

Зверніть увагу! Зі свого боку, начальник управління муніципалітетів "Укрексімбанку" Дмитро Алексюк наголосив, що підтримка критичної інфраструктури українських міст є пріоритетом для фінустанови. Це має гарантувати киянам стабільне постачання тепла та води навіть у разі нових атак ворога на енергосистему.

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Залучення цього фінансування не стало спонтанним кроком. Воно передбачене Планом стійкості територіальної громади Києва, який Київрада затвердила ще 10 березня 2026 року. А безпосередній дозвіл на отримання кредиту депутати ухвалили 3 вересня 2026 року. Варто зазначити, що "Укрексімбанк" став уже третім державним банком, який долучився до кредитування цього масштабного столичного проєкту, що має убезпечити місто від блекаутів.

Нещодавно ми писали, що мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із представниками великого бізнесу, який зазнає наслідків російських атак. Сторони обговорили підтримку підприємств з боку міської влади, підготовку до зимового періоду та заходи для посилення безпеки.