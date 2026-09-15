Про це міський голова розповів у своєму телеграм-каналі.

Як пройшла зустріч?

Так, під час зустрічі Віталій Кличко та представники великого бізнесу обговорили проблеми, з якими підприємці стикаються через практично безперервні атаки Росії.

Підприємці мають великі збитки, але продовжують працювати, забезпечувати логістику, сервіси, виробляти товари та ліки, будувати обʼєкти, забезпечувати робочі місця, платити податки. Місто вдячне їм за це і готове всіляко допомагати та робити те, що може для сприяння роботі бізнесу,

– вказав мер.

Зокрема, за словами міського голови, підприємці порушили питання пільг на оренду землі під пошкодженими або знищеними внаслідок російських атак об’єктами, а також сплати податку на нерухомість. Сторони домовилися спільно опрацювати можливі рішення відповідно до чинного законодавства.

Окремо під час зустрічі обговорили підготовку бізнесу до зимового періоду.

Зокрема, всіх хвилює, як столиця пройде майбутню зиму. Розповів, як Київ готується. А також обговорили заходи, які втілює у своїй роботі бізнес. Це і встановлення альтернативних джерел живлення, облаштування пунктів обігріву (зокрема, торговельними мережами), підтримка гуманітарного штабу Києва,

– наголосив Кличко.

Під час зустрічі також обговорили питання безпеки. Кличко зазначив, що звернувся до підприємців із пропозицією долучитися до встановлення мобільних укриттів у Києві. Мер подякував бізнесу за готовність до співпраці, а також за конструктивний діалог і спільні зусилля для забезпечення життєдіяльності столиці.

Як пройшла зустріч / Фото з телеграму Віталія Кличка

До слова, раніше за ініціативи міської влади у Києві скоротили тривалість комендантської години. Також змінили алгоритми роботи бізнесу та інших установ, які надають послуги містянам, з огляду на постійні повітряні тривоги.