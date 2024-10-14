Как рассчитаться картой за границей

Для того, чтобы рассчитаться картой за рубежом, важно придерживаться определенных рекомендаций.

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Выбирайте местную валюту. При оплате в магазине или за услуги, отдавайте предпочтение местной валюте страны, где вы находитесь. Это поможет избежать дополнительных расходов, связанных с конвертацией валюты по менее выгодному коммерческому курсу иностранных банков. Если выбирать гривну или другую иностранную валюту, банк продавца может использовать невыгодный курс.

Используйте мобильные платежные системы. По возможности, рассчитывайтесь через Apple Pay или Google Pay. Эти системы предоставляют безопасный и быстрый способ оплаты, а также не имеют ограничений для валютных карт украинских банков. Для гривневых карт лимит составляет 100 000 гривен в сутки.

Контролируйте свои лимиты. Многие банки позволяют клиентам устанавливать или изменять суточные лимиты на расходы в своих мобильных приложениях. Это может быть удобно для контроля расходов или временного увеличения лимита.

Волонтеры могут отменить лимит. Волонтеры, которые осуществляют покупки для военных нужд, могут обратиться в свой банк с соответствующими документами, чтобы отменить ежемесячный лимит в 100 000 гривен для гривневых карт при расчетах за рубежом.

Какая комиссия при расчете

Комиссия при расчете за рубежом зависит от банка, картой которого вы пользуетесь.

ПриватБанк. Комиссия за снятие средств в банкоматах за рубежом составляет 2%. Безналичная оплата не имеет комиссии, а сумма снятых средств зависит от курса валют в ПриватБанке. При этом, за конвертацию валюты комиссия не взимается. ПриватБанк также продлил срок действия карт.

Монобанк. Комиссия за снятие наличных за границей – 2% для обоих типов карт (гривневых и валютных). Владельцы карт platinum могут бесплатно снять до 5000 гривен (в эквиваленте) в месяц, а владельцы карт iron – до 10 000 гривен (в эквиваленте). Как и у ПриватБанка, комиссии за конвертацию валюты нет.