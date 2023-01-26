Поиск работы в Украине остается актуальным для 7 миллионов внутренне перемещенных лиц. Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

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Новые правила для работодателей

Программу от правительства по выплате компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ усовершенствовали. Теперь работодатель получит компенсацию только при условии, что рабочее место для человека будет сохранено на период, превышающий продолжительность выплаты в два раза.

Компенсация для работодателя составляет не выше 2 размеров минимальной заработной платы. В 2023 году она составляет 6 700 гривен.

Поэтому если работодатель уволит ВПЛ до истечения срока, он будет обязан вернуть выплаченные средства в полном объеме.

Программа стимулирования трудоустройства ВПЛ для правительства остается одной из приоритетных в 2023 году. И в этом году мы увеличили в 5 раз финансирование программы содействия трудоустройству внутренних переселенцев, зарегистрировавшихся как безработные,

– добавила Свириденко.

Есть одно исключение из правил

По законодательству, работодатель может не возвращать компенсацию, если на рабочее место ВПЛ трудоустроен другой зарегистрированный безработный по направлению центра занятости.

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Но зарегистрированный безработный должен быть тоже среди внутренне перемещенных лиц. В этом случае выплата компенсации продолжается.