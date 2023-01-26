Пошук роботи в Україні залишається актуальним ще для 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Нові правила для роботодавців

Програма від Уряду щодо виплат компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО удосконалили. Тепер роботодавець отримає компенсацію лише за умови, що робоче місце для особи буде збережене на період, що перевищує тривалість виплати у два рази.

Компенсація для роботодавця становить не вище 2 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2023 році вона становить 6 700 гривень.

Тому якщо роботодавець звільнить ВПО до закінчення терміну, він буде зобов'язаний повернути виплачені кошти у повному обсязі.

Програма стимулювання працевлаштування ВПО для Уряду залишається однією з пріоритетних у 2023 році. І цього року ми збільшили в 5 разів фінансування програми сприяння працевлаштуванню внутрішніх переселенців, які зареєструвалися як безробітні,

– додала Свириденко.

Є один виняток із правил

За законодавством, роботодавець може не повертати компенсацію, якщо на робоче місце ВПО працевлаштовано іншого зареєстрованого безробітного за направленням центру зайнятості.

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Але зареєстрований безробітний повинен бути теж з поміж внутрішньо переміщених осіб. У такому разі виплата компенсації продовжується.