Кому назначают пенсию за выслугу лет

Для мужчин возраст получения пенсии по выслуге лет приходится на 50 или 55 лет. В то же время для женщин он составляет 45 – 50 лет. Однако для этого нужно иметь соответствующий стаж.

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На пенсию могут рассчитывать такие представители профессий:

диспетчеры, которые осуществляют управление воздушным движением, а также инженерно-технический состав гражданской авиации,

бортпроводники,

работники железнодорожного транспорта и метрополитена,

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах,

работники, занятые на лесозаготовках и лесосплаве,

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах,

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

В то же время есть специальности для которых обязательно нужен необходимый стаж для получения такого рода пенсионных выплат:

стаж творческой деятельности для артистов должен составлять от 20 до 35 лет,

для мужчин, которые являются работниками авиации и летно-испытательного состава, должны иметь от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017 и позже, для женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.1. 2017 и позже,

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения должны иметь специальный стаж работы от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017,

спортсмены – не менее 25 лет, в частности пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет.

Обратите внимание! Для военных пенсия за выслугу лет назначается при увольнении с военной службы. Поэтому пенсия назначается независимо от возраста, если на день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги. В то же время в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Как получить пенсию

Обратиться в Пенсионный фонд Украины,

Обратиться в территориальные органы ПФУ,

Кроме того, можно подать заявление онлайн на получение услуги заявитель может лично, или через законного представителя или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте.

Обратите внимание! Документы, что необходимо предоставить для получения услуги: заявление, паспорт или временное удостоверение гражданина, справка о регистрации места жительства лица, документы, которые удостоверяют особый статус и документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Кроме того, законный представитель дополнительно подает документ, подтверждающий его полномочия и тому подобное. Весь список документов можно найти по ссылке.