Кому призначають пенсію за вислугу років

Для чоловіків вік отримання пенсії по вислузі років припадає на 50 або 55 років. Водночас для жінок він складає 45 – 50 років. Однак для цього потрібно мати відповідний стаж.

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На пенсію можуть розраховувати такі представники професій:

диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом, а також інженерно-технічний склад цивільної авіації,

бортпровідники,

працівники залізничного транспорту та метрополітену,

працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах,

працівники, зайняті на лісозаготівлях та лісосплаві,

механізатори (докери-механізатори) у портах,

плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Водночас є спеціальності для яких обов'язково потрібен необхідний стаж для отримання такого роду пенсійних виплат:

стаж творчої діяльності для артистів має складати від 20 до 35 років,

для чоловіків, які є працівниками авіації та льотно-випробувального складу, повинні мати від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017 та пізніше, для жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.1. 2017 та пізніше,

працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення повинні мати спеціальний стаж роботи від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017,

спортсмени – щонайменше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України щонайменше 6 років.

Зверніть увагу! Для військових пенсія за вислугу років призначається під час звільнення з військової служби. Відтак пенсія призначається незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги. Водночас у разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років та старше, з яких не менше 12 календарних років та 6 місяців складає служба.

Як отримати пенсію

Звернутися до Пенсійного фонду України,

Звернутися до територіальних органів ПФУ,

Крім того, можна подати заяву онлайн на отримання послуги заявник може особисто, або через законного представника чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті.

Зауважте! Документи, що необхідно надати для отримання послуги: заява, паспорт або тимчасове посвідчення громадянина, довідка про реєстрацію місця проживання особи, документи, які засвідчують особливий статус та документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків. Крім того, законний представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження тощо. Увесь список документів можна знайти за посиланням.