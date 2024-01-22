Чего хочет Бельгия

В Сенате США планируют принять закон, позволяющий использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Аналогичный закон уже прошел через Комитет по иностранным делам Палаты представителей.

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Чиновники администрации Байдена активно сотрудничают с европейскими коллегами по вопросу, следует ли странам Большой семерки прямо конфисковать эти активы, а не просто оставить их замороженными или обложить налогом сверхприбыли от их управления.

Кто должен заплатить за все убытки Украине, и очевидно, что это должна быть Россия. Кроме того, мы рискуем разделить мировую финансовую систему на две части. Одна сторона будет Западом, а другая – остальным миром. Будет ли это долгосрочным последствием для финансовой структуры мира? Есть аргументы по обе стороны. Пока эта дискуссия продолжается,

– отметил Жан-Артур Режибо.

Но есть опасения, что это может разделить мировую финансовую систему и повлиять на стабильность евро. В ЕС также обсуждают введение налога на прибыль, полученную от этих активов.

Мы понимаем, что на нас лежит особенная ответственность. Но мы также считаем, что по такому вопросу Бельгия не должна принимать решения самостоятельно,

— очертил Режибо позицию Бельгии.

Обсуждение в ЕС сейчас сосредоточено на введении налога на сверхдоходы, полученные от замороженных активов центрального банка. Однако даже этот шаг продвигается медленно, поскольку некоторые государства-члены и Европейский центральный банк беспокоятся о возможном влиянии этого шага на стабильность евро.

Запад ищет способ

Напомним, ранее 24 Канал писал, что идея использования замороженных активов России приобретает новый оборот, поскольку продолженная финансовая поддержка Украины от союзников становится нестабильной, а Конгресс США зашел в "тупик" относительно предоставления дополнительной поддержки.

Есть опасения, что использование мировых финансов в качестве инструмента может подорвать позицию американского доллара в качестве главной мировой валюты. Сейчас ведутся дискуссии между странами о том, можно ли переводить замороженные деньги России в помощь Украине.

Интересно ! В начале войны в Украине США и их союзники заморозили более 600 миллиардов долларов российских активов, включая примерно 300 миллиардов долларов от Российского центрального банка. С этого времени они ввели дополнительные санкции против российских компаний и лиц, связанных с Путиным.

В настоящее время Всемирный банк оценивает стоимость обновления Украины в 411 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. США уже предоставили Украине около 111 миллиардов долларов на вооружение, гуманитарную помощь и прочее, а Великобритания объявила о пакете помощи в размере 3 миллиардов долларов.