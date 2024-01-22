Чого хоче Бельгія

У Сенаті США планують прийняти закон, що дозволить використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні. Аналогічний закон вже пройшов через Комітет із закордонних справ Палати представників.

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Чиновники адміністрації Байдена активно співпрацюють з європейськими колегами щодо питання, чи слід країнам Великої сімки прямо конфіскувати ці активи, а не просто залишити їх замороженими або обкласти податком надприбутки від їх управління.

Хтось повинен заплатити за всі збитки Україні, і очевидно, що це повинна бути Росія. З іншого боку, ми ризикуємо розділити світову фінансову систему на дві частини. Одна сторона буде Заходом, а інша — рештою світу. Чи матиме це довгострокові наслідки для фінансової структури світу? Є аргументи з обох боків. Наразі ця дискусія триває,

— зазначив Жан-Артур Режібо.

Але є побоювання, що це може поділити світову фінансову систему і вплинути на стабільність євро. У ЄС також обговорюють введення податку на прибуток, отриманий від цих активів.

Ми розуміємо, що на нас лежить особлива відповідальність. Але ми також вважаємо, що з такого питання Бельгія не повинна приймати рішення самотужки,

— окреслив Режібо позицію Бельгії.

Обговорення в ЄС зараз зосереджене на введенні податку на надприбутки, отримані від заморожених активів центрального банку. Однак, навіть цей крок просувається повільно, оскільки деякі держави-члени та Європейський центральний банк турбуються про можливий вплив цього кроку на стабільність євро.

Захід шукає спосіб

Нагадаємо, раніше 24 Канал писав, що ідея використання заморожених активів Росії набуває нового оберту, оскільки продовжена фінансова підтримка України від союзників стає нестабільною, а Конгрес США зайшов у "глухий кут" щодо надання додаткової підтримки.

Є побоювання, що використання світових фінансів як інструменту може підірвати позицію американського долара як головної світової валюти. Зараз ведуться дискусії між країнами про те, чи можна переказувати заморожені гроші Росії на допомогу Україні.

Цікаво! На початку війни в Україні США та їхні союзники заморозили більш ніж 600 мільярдів доларів російських активів, включно з приблизно 300 мільярдами доларів від Російського центрального банку. Відтоді вони ввели додаткові санкції проти російських компаній та осіб, пов'язаних з Путіним.

Нині Всесвітній банк оцінює вартість відновлення України в 411 мільярдів доларів протягом наступних 10 років. США вже надали Україні близько 111 мільярдів доларів на озброєння, гуманітарну допомогу та інше, а Велика Британія оголосила про пакет допомоги в розмірі 3 мільярдів доларів.