Річ у тім, що місцева влада у цих комунах прирівняла гру в сніжки до жбурляння камінням. Про це пише 24 Канал.

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Де у Бельгії не можна гратися сніжками

У 2013 році дві бельгійські комуни у Західній Фландрії, Венгін і Ліхтервельд, ввели заборону на кидання сніжками. Вони мотивували це тим, що це так само небезпечно, як і кидати каміння.

Тим, хто порушить правило, загрожує штраф у розмірі 100 євро.

Однак цікаво, що за кілька років до заборони в іншому місті цього регіону відбулася одна з найбільших "воєн сніжками" в історії.



У "столиці сніжок" заборонено кидатися сніжками / Giphy

У жовтні 2009 року в місті Левен близько 5 700 бельгійських студентів взяли участь у величезній сніжній битві, щоб побити світовий рекорд. Тоді на центральну площу міста спеціально доставили 120 тонн снігу.

Через це Фландрію навіть прозвали "світовою столицею сніжок". Тож рішення двох комун регіону про заборонну жбурлятися сніжками дещо спантеличило голів інших міст.

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