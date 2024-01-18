Россия не сможет предотвратить конфискацию активов

Следовательно, Россия убеждена, что европейские столицы поддадутся давлению США, а потому уже "попрощалась" со своими активами.

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В глубине души все уже попрощались с резервами. Конечно, будет (юридический процесс). Это своего рода ритуал,

– сказал один из источников агентства, знакомый с мнением правительства и центрального банка России.

При этом Россия вряд ли сможет предотвратить конфискацию, однако будет угрожать ответными мерами. Как вот конфискацией оказавшихся в России западных активов или же разрывом дипломатических отношений с иностранными государствами, что будут определяться как недружественные.

Обратите внимание! Большинство замороженных резервов России хранится в денежных средствах и суверенных облигациях Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады.

Угрозы России

В то же время Российский ЦБ утверждает, что такие страны как Франция, Германия, Великобритания, и другие суверенные государства, – подвергнутся дефолту. В том случае, если облигации, принадлежащие России, будут конфискованы и Россия не получит причитающихся платежей.

Заметьте! Некоторые европейские чиновники также опасаются, что любая конфискация активов России может создать тревожный прецедент, который приведет к тому, что другие страны потребуют компенсации за прошедшие военные действия западных стран.

Однако кредитно-рейтинговые агентства Moody's и S&P Global заявили, что страны, чьи суверенные облигации были куплены Россией – не будут считаться дефолтными, если западные правительства решат конфисковать замороженные российские резервы на сумму 300 миллиардов долларов.

Наши рейтинги обычно не отражают соображения, специфичные для владельцев облигаций, поэтому мы не будем рассматривать этот сценарий как дефолт для этих стран,

– заявил Торстен Нестманн, старший вице-президент Moody's Investors Service.

В свою очередь, Фрэнк Гилл, руководитель сектора суверенных рейтингов EMEA в S&P Global, также сообщил, что это вряд ли будет считаться дефолтом, поскольку процентные выплаты производятся через платежного агента, который продолжит выплачивать их другим кредиторам

Передача Украине российских активов

Ранее сообщалось, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в пользу Украины.

в пользу Украины. Однако попытки изъять замороженные активы России – двигаются медленно. Не только юристы, но и политики спорят о том, будет ли это законным изъятием и что за ним последует.

Заметьте! Соответствующий план хотят согласовать в годовщину вторжения России в Украину.