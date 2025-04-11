Кто получил "тысячу Зеленского"

Такие выплаты официально считаются доходом для лиц на публичных должностях и должны быть отражены в их декларациях, передает 24 Канал со ссылкой на "РУХ Честно".

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Двое народных депутатов самостоятельно оформили выплаты в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Это Наталья Пипа ("Голос") и первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Согласно декларации, Корниенко получил 4 000 гривен – вероятно, речь идет о выплатах на детей.

Еще пятеро парламентариев указали, что программой воспользовались их родственники.

в частности, муж Натальи Пипы получил 3 000 гривен;

муж нардепа Галины Васильченко ("Голос") – 2 000 гривен;

жены "слуг народа" Андрея Бобляха, Максима Дырдина и Валерия Стернийчука – по 3 000 гривен каждая.

Кто воспользовался "Национальным кэшбеком"

Кроме того, 16 депутатов задекларировали всего 7 605 гривен, полученных по программе "Национальный кэшбек" – как лично, так и через членов семей. Среди них – представители "Слуги народа", "Голоса" и внефракционные.

Воспользовались программой уже упомянутые Александр Корниенко и Наталья Пипа, а также Роман Каптелов, Елизавета Ясько, Марина Бардина, Александр Санченко, Николай Стефанчук, Владимир Ватрас, Александр Литвинов (все – "Слуга народа").

Кстати! Кроме того, о получении кэшбека сообщили родственники депутатов: Александра Завитневича, Андрея Бобляха, Максима Дырдина, Дмитрия Налетова, Алексея Устенко, Галины Васильченко и Оксаны Савчук.