Хто отримав "тисячу Зеленського"

Такі виплати офіційно вважаються доходом для осіб на публічних посадах і мають бути відображені в їхніх деклараціях, передає 24 Канал з посиланням на "РУХ Чесно".

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Двоє народних депутатів самостійно оформили виплати в межах програми "Зимова єПідтримка". Це Наталія Піпа ("Голос") та перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Згідно з декларацією, Корнієнко отримав 4 000 гривень – ймовірно, йдеться про виплати на дітей.

Ще п’ятеро парламентарів вказали, що програмою скористалися їхні родичі.

зокрема, чоловік Наталії Піпи отримав 3 000 гривень;

чоловік нардепки Галини Васильченко ("Голос") – 2 000 гривень;

дружини "слуг народу" Андрія Бобляха, Максима Дирдіна та Валерія Стернійчука – по 3 000 гривень кожна.

Хто скористався "Національним кешбеком"

Крім того, 16 депутатів задекларували загалом 7 605 гривень, отриманих за програмою "Національний кешбек" – як особисто, так і через членів сімей. Серед них – представники "Слуги народу", "Голосу" та позафракційні.

Скористались програмою вже згадані Олександр Корнієнко та Наталія Піпа, а також Роман Каптєлов, Єлизавета Ясько, Марина Бардіна, Олександр Санченко, Микола Стефанчук, Володимир Ватрас, Олександр Літвінов (усі – "Слуга народу").

До речі! Крім того, про отримання кешбеку повідомили родичі депутатів: Олександра Завітневича, Андрія Бобляха, Максима Дирдіна, Дмитра Нальотова, Олексія Устенка, Галини Васильченко та Оксани Савчук.