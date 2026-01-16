Укр Рус
16 января, 17:00
Почему в Киеве хуже со светом, чем в других городах: эксперт объяснил причины энергетического коллапса

Анжела Фигин
Основні тези
  • Киев пострадал от массированных атак больше, чем другие города, что привело к критической энергетической ситуации.
  • Для улучшения ситуации в столице используют генераторы и рассматривают возможность установки мини модульных котельных.

Массированные российские атаки привели к энергетическому кризису в Украине. Сейчас наихудшая ситуация в Киеве. Инфраструктура столицы оказалась фактически не готовой к кризисным вызовам.

В то же время прифронтовой Харьков смог лучше подготовить свою энергетическую инфраструктуру. По крайней мере об этом заявил новоназначенный министр энергетики Денис Шмыгаль. Действительно ли это так и насколько уместны такие сравнения, разъяснил 24 Каналу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По мнению директора энергетических программ Центра Разумкова, нельзя делать подобные сравнения. Ведь прежде всего Киев в четыре раза больше город. К тому же Харьков не выполняет функции столицы, где расположены многие сотни общегосударственных учреждений, учреждений государственных компаний и тому подобное.

Также нужно сказать, что в течение последних двух месяцев Россия сконцентрировала массированные удары именно по столице. Киев – это город принятия решений.

Я думаю, что Киев действительно мог бы сделать больше. Например, увеличить количество проектов по когенерации: построить не 100 МВт, а 400 МВт. Это возможно было сделать за 4 года. Но опять же, на Киев прилетело больше ракет и "Шахедов", чем на Харьков, несмотря на то, что это прифронтовой город, 
– добавил Омельченко.

Кроме того, Харьков в приоритете обеспечивают энергетикой, поскольку это прифронтовая зона. Согласно постановлению правительства, он не имеет ограничений в поставке электроэнергии, в отличие от Киева.

По словам эксперта, если бы на Харьков прилетело столько ракет и "Шахедов", как на Киев за последние два месяца и Укрэнерго ограничивало, то ситуация там была не намного лучше.

В Киеве жилые дома подключают к генераторам. Директор энергетических программ Центра Разумкова оценил, насколько это целесообразно.

Сейчас главная задача – спасти жизни людей и здоровье. Если целый дом сидит без тепла шесть суток, то что делать? Ждать же нечего. Нужно использовать любые средства, несмотря на цену. Здесь все логично и понятно, 
– сказал Омельченко.

В Украине уже создана комиссия для чрезвычайной ситуации, которая формирует соответствующий план мероприятий. Это общегосударственная проблема, а не только Киева. Прежде всего надо вернуть тепло. В Киеве сейчас 400 домов без отопления. По мнению эксперта, киевская ТЭЦ-5 не сможет работать на полную мощность до окончания зимы. Хотя бы работала на половину мощность, но это проблема.

С этими 400 домами надо что-то делать. Возможно, применять мини модульные котельные, дизельные или бензиновые генераторы со значительной мощностью в микрорайонах. Если эти меры не сработают и температура в квартирах будет менее 8 градусов более 3 – 4 суток, то местные власти, правительство должны выделить финансирование для временного размещения этих людей. Это основные меры, на которых надо акцентировать внимание.

Ключевые цели России для энергетического террора – Киев, Одесса, Днепр. Поэтому оккупанты направляют на них наибольшее количество средств поражения. Это главная беда, а не мэрия Киева. Хотя мэрия Киева тоже могла сделать больше, но если бы такие мощные удары были на любой другой город, то ситуация была бы аналогичной.

Конечно, это связано, потому что у людей недостаточно тепла, соответственно они больше потребляют электрической энергии. Это дополнительно полтора – два гигаватта. Это влияет на увеличение дефицита мощности.

Однако главная проблема – российские атаки. Они наносят больше всего вред, а не мороз. Мороз только немножко усугубляет проблему.

