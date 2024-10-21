Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию в 2025 году

Украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Чем дольше лицо не идет на заслуженный отдых, тем меньше минимальное количество стажа, которое ему нужно приобрести, сообщает ПФУ.

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В 2025 году минимумы стажа следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 года – 22 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Обратите внимание! До 2028 года минимумы стажа для 60 и 63 лет ежегодно будут расти.

Как будут расти требования к количеству стажа

Минимальное количество стажа для выхода на пенсию в 60 лет в дальнейшем таково:

в 2026 году нужно будет приобрести уже не менее 33 лет страхового стажа;

в 2027 году – 34 лет;

в 2028 году – 35 лет.

У 63 года этот показатель изменится так: