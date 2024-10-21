Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію у 2025

Українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років. Чим довше особа не йде на заслужений відпочинок, тим менша мінімальна кількість стажу, яку їй потрібно набути, повідомляє ПФУ.

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У 2025 році мінімуми стажу такі:

для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу;

у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Зверніть увагу! До 2028 року мінімуми стажу для 60 та 63 років щорічно зростатимуть.

Як зростатимуть вимоги до кількості стажу

Мінімальна кількість стажу для виходу на пенсію у 60 років надалі така:

у 2026 році потрібно буде набути уже щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 2027 році – 34 років;

у 2028 році – 35 років.

У 63 роки цей показник зміниться так: