В правительстве спрогнозировали, что курс доллара в начале 2023 года будет достигать 42 гривен, а в конце года - вообще 50 гривен.
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По словам Сергея Марченко, министра финансов, в интервью "Общественному", если Украина начнет снова терять территории, то доллар может пересечь отметку в 50 гривен.
Каким будет доллар в 2023 году
Как рассказал 24 каналу, Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, цифры, которые озвучило правительство, касаются только официального курса.
Когда речь идет о курсе 42 гривны в бюджете и 50 до конца года – это официальный курс, то есть тот, что сейчас 36,6 гривны. Итак, мы понимаем, что в следующем году наличные деньги будут выше.
Эксперт советует тем, у кого еще есть дополнительные средства покупать доллары, ведь на сегодняшний момент все инвесторы переходят из евро в доллары.
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Курс доллара
- По данным Минфина, 21 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,50 гривен за доллар при покупке (+50 копеек против 20 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,30 гривны за доллар (+30 копеек).
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,49 гривны (+36 копеек), а продают – за 43,01 (+73 копейки), по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,40 гривны (+30 копеек), а продажа – 42,81 гривны (+56 копеек).