В правительстве спрогнозировали, что курс доллара в начале 2023 года будет достигать 42 гривен, а в конце года - вообще 50 гривен.

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По словам Сергея Марченко, министра финансов, в интервью "Общественному", если Украина начнет снова терять территории, то доллар может пересечь отметку в 50 гривен.

Каким будет доллар в 2023 году

Как рассказал 24 каналу, Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, цифры, которые озвучило правительство, касаются только официального курса.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Когда речь идет о курсе 42 гривны в бюджете и 50 до конца года – это официальный курс, то есть тот, что сейчас 36,6 гривны. Итак, мы понимаем, что в следующем году наличные деньги будут выше.

Эксперт советует тем, у кого еще есть дополнительные средства покупать доллары, ведь на сегодняшний момент все инвесторы переходят из евро в доллары.

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Курс доллара

По данным Минфина, 21 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,50 гривен за доллар при покупке (+50 копеек против 20 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,30 гривны за доллар (+30 копеек).

В обменниках покупают доллар США в среднем за 42,49 гривны (+36 копеек), а продают – за 43,01 (+73 копейки), по данным finance.ua.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,40 гривны (+30 копеек), а продажа – 42,81 гривны (+56 копеек).

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