В уряді спрогнозували, що курс долар на початку 2023 року сягатиме 42 гривень, а наприкінці року – взагалі 50 гривень.

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За словами Сергія Марченка, міністра фінансів, в інтерв'ю "Суспільному", якщо Україна почне знову втрачати території, то долар може перетне позначку у 50 гривень.

Яким буде долар у 2023

Як розповів 24 каналу, Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, цифри, що озвучив уряд, стосуються лише офіційного курсу.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Коли мова йде про курс 42 гривні у бюджеті й 50 до кінця року – це офіційний курс, тобто той, що зараз 36,6 гривні. Отже, ми розуміємо, що наступного року готівка буде вища.

Експерт радить тим у кого ще є додаткові кошти купляти долари, адже на сьогоднішній момент усі інвестори переходять з євро у долари.

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Курс долара

За даними "Мінфіну", 21 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,50 гривень за долар при купівлі (+50 копійок проти 20 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,30 гривні за долар (+30 копійок).

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,49 гривні (+36 копійок), а продають – за 43,01 (+73 копійки), за даними finance.ua.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,40 гривні (+30 копійок), а продаж – 42,81 гривні (+56 копійок).

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