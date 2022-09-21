В уряді спрогнозували, що курс долар на початку 2023 року сягатиме 42 гривень, а наприкінці року – взагалі 50 гривень.
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За словами Сергія Марченка, міністра фінансів, в інтерв'ю "Суспільному", якщо Україна почне знову втрачати території, то долар може перетне позначку у 50 гривень.
Яким буде долар у 2023
Як розповів 24 каналу, Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, цифри, що озвучив уряд, стосуються лише офіційного курсу.
Коли мова йде про курс 42 гривні у бюджеті й 50 до кінця року – це офіційний курс, тобто той, що зараз 36,6 гривні. Отже, ми розуміємо, що наступного року готівка буде вища.
Експерт радить тим у кого ще є додаткові кошти купляти долари, адже на сьогоднішній момент усі інвестори переходять з євро у долари.
До теми Маєте гроші, купуйте долари вже, – експерт про майбутній курс
Курс долара
- За даними "Мінфіну", 21 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,50 гривень за долар при купівлі (+50 копійок проти 20 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,30 гривні за долар (+30 копійок).
- В обмінниках купують долар США в середньому за 42,49 гривні (+36 копійок), а продають – за 43,01 (+73 копійки), за даними finance.ua.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,40 гривні (+30 копійок), а продаж – 42,81 гривні (+56 копійок).