Будет ли курс стабильным и прогнозируемым на следующей неделе

Гривна продолжает уверенно укрепляться. А курс доллара в течение двух месяцев 2023 стабильно остается в диапазоне 39 – 40,5 гривны. Будет ли продолжаться так и дальше, узнавал 24 канал.

Какая будет ситуация на валютном рынке на следующей неделе

Напоминаем, что у украинцев ухудшились ожидания по курсу доллара. По их мнению, в следующие 12 месяцев курс вырастет до 41,16 гривны за доллар.

В то же время в комментарии 24 Каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), прогнозирует стабильность на валютном рынке. Курс американской валюты должен будет в пределах 39,5 – 41 гривен.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) С 20 по 26 февраля на валютном рынке будет наблюдаться стабильная и прогнозируемая ситуация. Курс наличного доллара будет находиться в сложившихся в начале февраля пределах 39,5 – 41 гривен. Мы предполагаем, что в зависимости от соотношения спроса и предложения, на рынке возможны незначительные курсовые колебания, которые, однако, не пересекут очерченные валютные "границы".

По оценкам аналитиков на фоне войны допустимы сдвиги курса в диапазоне от 0,1 гривны до 0,5 гривны, как в сторону удешевления, так и удорожания.

Низкий уровень инфляции и международная поддержка: почему гривна крепнет

Из-за низкого уровня инфляции, а именно по итогам января она зафиксирована на уровне 0,8%, что на 0,5% ниже инфляции в январе 2022 года, в начале февраля на наличном рынке произошло незначительное укрепление гривны в пределах 0,5%. .

На стабильность валютного рынка также оказывает существенное влияние поддержка Украины со стороны международных партнеров: кроме ежемесячной макрофинансовой помощи, мы получаем материально-технические средства для преодоления последствий войны в энергетической сфере, а "военный пакет" помощи усиливает способность ВСУ победить врага,

– добавляет эксперт.

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Курс валют по состоянию на 17 февраля