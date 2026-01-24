Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 24 января, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,95 гривны (без изменений) и продажа по 43,40 гривны (-3 копейки).

(без изменений) и продажа по (-3 копейки). Покупка евро проходит по 50,40 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51 гривне (+5 копеек).

Смотрите также За эти банкноты можно получить больше: проверьте заначку

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,39 гривны (+9 копеек), а продать – по 43,48 гривны (+6 копеек).

(+9 копеек), а продать – по (+6 копеек). Зато покупка евро проходит по 50,82 гривны (+7 копеек), а продажа – по 51,15 гривны (+21 копейка).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,75 гривны (-25 копеек), а продают – по 43,60 гривны (без изменений).

(-25 копеек), а продают – по (без изменений). Евро покупают по 50,30 гривны (-6 копеек), а продают – по 51,35 гривны (+29 копеек).

Почему гривна обесценилась в январе?

Начало 2026 года для Украины обозначилось обновлением исторических максимумов курса доллара и евро. Нацбанк контролирует ситуацию – проводит постепенную девальвацию гривны, реагируя на колебания пары евро-доллар и рост внутреннего спроса на валюту.

Такой подход снижает риск резких скачков курса, однако усиливает психологическое напряжение среди населения.

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, контролируемое падение гривны действительно подкрепляет дополнительный спрос со стороны населения и бизнеса. "Спрос держится, у населения остается какая-то гривна и сейчас, когда курс пошел вверх, оно присоединилось к этой погоне", – заметил он.

Однако уже со второй декады февраля, по историческим тенденциям, обычно формируется тренд на укрепление гривны, поэтому сейчас стоит наблюдать, как будет развиваться ситуация. В то же время прогнозировать на длительный период невозможно из-за продолжения войны, сложное состояние энергетической системы и прохождения холодов.