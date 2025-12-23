Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,14 гривны. То есть цена американской валюты упала на 10 копеек против 22 декабря. Официальный курс евро составляет 49,49 гривны, то есть цена выросла на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 24 декабря курс валют будет таким:
- доллар – 42,10 гривны;
- евро – 49,63 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 23 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,90 гривны, продажа – по 42,39 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,28 гривны, продажа – по 42,35 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,50 гривны, продажа – по 42,40 гривны.
По сколько будет курс перед Новым годом?
Лучше не спешить покупать или продавать валюту перед новогодними праздниками. Дело в том, что стремительного роста курса доллар не ожидается, поэтому накопления лучше распределять между различными валютами и другими инструментами – то есть не только держать все деньги в долларах.
Экономист Олег Гетман отмечает в комментарии 24 Канала, что в качестве альтернативы доллара можно рассмотреть другие варианты сбережения, в частности военные облигации с высокой ставкой без налогов или частичные накопления в евро.
Прогнозы курса на 2026 год предусматривают, что доллар может колебаться в пределах примерно 44 – 46 гривен, без резких скачков, а средний курс в бюджете заложено около 45,7 гривны за доллар. На эту динамику будут влиять ход войны, объемы международной помощи и инвестиционная активность, хотя пессимистический сценарий допускает девальвацию более 46 гривен за доллар.